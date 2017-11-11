Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda ‘Parada Sahtecilik’ olayına karıştığı tespit edilen şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, sahsın evinde yapılan aramada, 24 adet 100 TL’lik sahte banknot, bir adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, bir adet av tüfeği ve 20 adet kartuş ele geçirildiği belirtilerek şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

HABER MERKEZİ