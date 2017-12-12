Alınan bilgilere göre, kent merkezinde asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde üç ayrı olayda 5 pompalı tüfek ele geçirildi. İlk olay Halfettin Mahallesi Koru Sokak'ta meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı kavga hazırlığında oldu ihbarı üzerine Halfettin Mahallesi Koru Sokak'ta araştırma yapan polis ekipleri, iki adet pompalı silahla el koyarak, şüpheliler hakkında inceleme başlattı.

GERGİNLİK SOKAKTA DEVAM ETTİ

İkinci olay Yakınca Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezinde kavga etmeye başlayan iki grup arasında yaşanan gerginlik sokakta da devam etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda, polis ekipleri bir kişiyi pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer bir olayda ise bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Turgut Temelli Caddesi Çirikpınar Mahallesi'nde bir eve yaptığı operasyonda iki adet pompalı tüfek ele geçirdi.

Polisin dikkati sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı olaylarla ilgi polis ekiplerinin başlattığı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İHA