27 Şubat 2017 Pazartesi

PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Malatya’da sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

27 Şubat 2017 Pazartesi 12:08
PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 4 şüphelinin Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile gözaltına alındığı bildirildi.

ARAMA YAPILDI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan aramalar da şüphelilerin ev ve işyerlerinde 7 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar, 3 adet ajanda, 3 adet örgütsel içerikli şiir yazılı ajanda, 14 adet örgüt simgesi bulunan fotoğraf, 2 adet video kaset, 2 adet örgütsel içerikli süs eşyası, 6 adet örgütsel içerikli kitap, 3 adet dergi, 1 adet DVD, 5 adet CD, 2 adet hard disk, 1 adet fotoğraf makinesi, 3 adet hafıza kartı, 2 adet flash bellek, 1 adet sim kart ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

1 KİŞİ SERBEST

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest kalırken 3 kişi sorgularının ardından Adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 kişi ise ‘Terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak’ suçundan tutuklandı.

 

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