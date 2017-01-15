Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 35. kilometresindeki Yalımdamlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas E. yönetimindeki 23 FF 845 plakalı pikap, Elazığ’dan Malatya istikametine giderken buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Araç, İzmir’den Van’a gittiği öğrenilen Barış Y. idaresindeki 34 UYJ 64 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Pikap yoldan çıkarak ters dönerken, her iki araçta bulunan sürücülerle birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA