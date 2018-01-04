04 Ocak 2018 Perşembe

Pikap kamyona çarptı

Elazığ-Malatya karayolunda facianın eşiğinden dönüldü. Bir pikabın kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:05
Pikap kamyona çarptı

  Kaza, Elazığ- Malatya Karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Elazığ istikametinde seyir halinde olan F.U. idaresindeki 44 AR 561 plakalı pikap, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu aynı yönde seyreden M.D. idaresindeki 02 EF 971 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikapta bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

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