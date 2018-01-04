Kaza, Elazığ- Malatya Karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Elazığ istikametinde seyir halinde olan F.U. idaresindeki 44 AR 561 plakalı pikap, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu aynı yönde seyreden M.D. idaresindeki 02 EF 971 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikapta bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İHA