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Parkta unutulan çanta kısa süreli paniğe sebep oldu

Malatya’da bir parktaki şüpheli çanta kısa süreli paniğe sebep oldu. Olay yerine gelen çantanın sahibi genç, arkadaşlarıyla konuşurken çantayı unuttuğunu söyledi.

29 Haziran 2017 Perşembe 18:17
Parkta unutulan çanta kısa süreli paniğe sebep oldu
  İnönü Caddesi’nde bulunan Atatürk Evinin önündeki parka bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri çantanın bulunduğu alanda yoğun güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.
Polis ekipleri çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanırken bir kişi olay yerine gelerek çantanın kendisine ait olduğunu ve çantayı yanlışlıkla unuttuğunu söyledi. Bunun üzerine çantayı inceleyen ekipler, çantanın içerisinde kıyafet olduğunu anlayınca durum normale döndü.
Öğrenci olduğunu söyleyen Ünal Küçükaslan isimli şahıs, arkadaşları ile birlikte parka geldiğini ve sohbet ettiğini ifade ederek, “Daha sonra arkadaşlarım ile buradan ayrıldım. Çantamı unuttuğumu merkeze gidince fark ettim. Kısa süreli paniğe sebep olduğum için herkesten özür diliyorum” şeklinde konuştu.
İHA
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