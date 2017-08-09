09 Ağustos 2017 Çarşamba

Park halindeki araç alev alev yandı

Malatya'da park halindeki bir otomobil de çıkan yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:26
Park halindeki araç alev alev yandı
  Edinilen bilgiye göre Başharık Mahallesi Gönültaş Caddesinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın kısa sürede otomobili kaplarken durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevre güvenliği alırken yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
İHA
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