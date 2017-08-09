Edinilen bilgiye göre Başharık Mahallesi Gönültaş Caddesinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede otomobili kaplarken durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevre güvenliği alırken yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

İHA