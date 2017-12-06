06 Aralık 2017 Çarşamba

Pamuk yüklü TIR devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Mersin istikametinden Malatya istikametine gelen ve virajı alamayan pamuk yükü TIR’ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:03
Pamuk yüklü TIR devrildi

  Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametinden Malatya istikametine gelen Mehmet Şah Çetinkaya idaresindeki 33 ALL 14 plakalı pamuk balyası yüklü TIR, Gölbaşı-Malatya karayolunun 14. kilometresinde sürücünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü Mehmet Şah Çetinkaya yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karayoluna yatan TIR’ın yakıt deposundan yola yakıt dökülmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda iş makinelerinin yola toprak dökmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Yola savrulan pamuk balyaları iş makineleriyle yol kenarına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

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