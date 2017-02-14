14 Şubat 2017 Salı

Özgecan Aslan sembolik isim olmuştur

Halk-Lis Malatya İl Başkanı Deniz Şahin, Özgecan Aslan’ın vahşice öldürülüşünün 2. yıl dönümü dolayısı ile yazılı bir açıklamada bulundu.

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:16
Özgecan Aslan sembolik isim olmuştur

  Şahin açıklamasında, “Malumunuz ki Özgecan Aslanın haince katledilişinin 2. yılındayız. Halk-Lis olarak ülkemizde kadınlar üzerinde baskılar, şiddet ve sonu ölümlere kadar giden tartışmalarda örgütümüz olarak her zaman kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha dile getirmek isteriz. 2016 yılının resmi rakamlarına göre 261 kadınımız acımasızca katledilmiştir. Özgecan ise bütün kadınlar adına sembolik bir isim olmuştur” diyerek şu ifadelere yer verdi:

ÖNCELİĞİMİZ KADINLARIMIZ VE GENÇ ARKADAŞLARIMIZ
  “Bizler Cumhuriyetçi, Atatürkçü gençler olarak kadının yerini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ‘Ey Kahraman Türk Kadını, Sen Yerde Sürüklenmeye Değil, Omuzlar Üzerinde Göklere Yükselmeye Layıksın’ cümlesinden bir kez daha anlıyoruz. Bilinmelidir ki biz Halk-Lis örgütü olarak önceliğimiz kadınlarımız ve genç arkadaşlarımız olacaktır. Daha önceki yıllarda nasıl ki Özgecan’ı derin acılar ve üzüntüler içinde andıysak bugün de aynı acı ve üzüntümüzle anıyoruz.”

HABER MERKEZİ
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