19 Ağustos 2017 Cumartesi

Açılış boş tribünler önünde

Otopsi için Malatya’ya gönderildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde yalnız yaşayan 57 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi, otopsi için Malatya'ya gönderildi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:04
Otopsi için Malatya’ya gönderildi

  Edinilen bilgiye göre, Gürün ilçesi Hacılar Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yalnız yaşayan Hasan Bozkulak'tan iki gündür haber alamayan komşuları, eve geldi. Kapının açılmaması üzerine durum, polis ekiplerine haber verildi.

ÇİLİNGİRLE KAPI KIRILDI
  Eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Şahsın hareketsiz halde yerde yattığını gören polis ekipleri, olay yerine 112 sağlık ekibini çağırdı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi, otopsi için Malatya'ya gönderildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya