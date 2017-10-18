18 Ekim 2017 Çarşamba

Otoparkta silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da bir otoparkta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

17 Ekim 2017 Salı 10:51
Otoparkta silahlı kavga: 1 yaralı
  Olay, akşam saatlerinde Salköprü Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan kavgada Mehmet A., otopark işletmecisi Mehmet U.’yu (34) silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı sokakta çok sayıda boş kovan bulundu. 
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahSİLAHLI KAVGA

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