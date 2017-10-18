Malatya’da bir otoparkta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
17 Ekim 2017 Salı 10:51
Olay, akşam saatlerinde Salköprü Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan kavgada Mehmet A., otopark işletmecisi Mehmet U.’yu (34) silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı sokakta çok sayıda boş kovan bulundu.
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