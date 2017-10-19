19 Ekim 2017 Perşembe

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Malatya’da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

19 Ekim 2017 Perşembe 11:37
Otomobilin çarptığı yaya öldü
  Kaza akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesi Battalgazi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kent merkezi istikametine seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen Fehmi Çelen idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Bekir Fırat'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan şahıs ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsünün polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

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