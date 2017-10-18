18 Ekim 2017 Çarşamba

Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

14 Ekim 2017 Cumartesi 11:41
Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
  Kaza Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Türbeler durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan engelli olduğu öğrenilen Fatih Kurhan'a (39) Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halinde olan Ümit K. idaresindeki 16 CLA 44 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Kurhan ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kurhan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

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