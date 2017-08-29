29 Ağustos 2017 Salı

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Otomobil uçuruma yuvarlandı

Kayseri’den Malatya istikametine giderken Sivas'ın Gürün ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi, ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

29 Ağustos 2017 Salı 10:49
Otomobil uçuruma yuvarlandı

  Kaza sabah saat 04.00 sıralarında Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Ömer Faruk Öner (29) idaresindeki 81 AN 570 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta sürücü Öner, Mahmut Öner (53) ve Burak Öner (26) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, daha sonra Sivas'a sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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