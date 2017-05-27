Kaza, Pütürge ilçesi Poskıran mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan yaralıları kurtarmak için bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkartılan 4 yaralı, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Mustafa Eraslan hayatını kaybederken, tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA