27 Mayıs 2017 Cumartesi

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Pütürge ilçesinde bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 10:45
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

  Kaza, Pütürge ilçesi Poskıran mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan yaralıları kurtarmak için bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
  Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkartılan 4 yaralı, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Mustafa Eraslan hayatını kaybederken, tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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