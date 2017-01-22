22 Ocak 2017 Pazar

Otomobil, TIR’la çarpıştı

Gaziantep’ten Malatya’ya giden bir otomobil, TIR’la çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

22 Ocak 2017 Pazar 11:58
Otomobil, TIR’la çarpıştı
  Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Bilal Çetinkaya idaresindeki 02 KT 124 plakalı tır ile Mehmet Gürbak idaresindeki 46 DS 182 plakalı otomobil, Gaziantep karayolu 32. kilometresinde çarpıştı.

İLK MÜDAHALEYİ EKİPLER YAPTI

  Kazada Mehmet Gürbak yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
İHA
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