08 Eylül 2017 Cuma

Otomobil takla attı: 4 ağır yaralı

Malatya-Elazığ Karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir aracın takla atarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

08 Eylül 2017 Cuma 12:00
Otomobil takla attı: 4 ağır yaralı
  Kaza Malatya-Elazığ Karayolu Pütürge yol ayrımında yaşandı. Sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve takla atarak tarlaya devrildi.
Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler araç içerisinde sıkışan yaralıların çıkarılması için çalışma başlattı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan Zübeyir Boran, Bayram Boran, Cafer Arıkan ve küçük yaştaki Emir Buğra Arıkan ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine kaldırıldılar.
Burada tedavi altına alınan 4 yaralının da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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