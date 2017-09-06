Edinilen bilgilere göre, Yaşar Özşahin idaresindeki 02 HU 092 plakalı otomobil, Adıyaman-Malatya Karayolu Koçali Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

112 HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan kazada, otomobil sürücüsü Yaşar Özşahin ile otomobilde bulunan Emine Özşahin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA