22 Kasım 2017 Çarşamba

Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Malatya'da bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 13:14
Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
  Edinilen bilgilere göre kaza, Yeşilyurt-Çelikhan karayolunun 15. kilometresinde meydan geldi. Malatya istikametinden Çelikhan istikametine seyir halinde olan A.U. (48) yönetimindeki 72 AK 306 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan N.K. (38) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü A.U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017