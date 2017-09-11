11 Eylül 2017 Pazartesi

Valinin makam aracının önüne atladı

OTOMOBİL, MOTOSİKLETE ÇARPTI

Topsöğüt- Şahnahan yol ayrımında bir otomobil, iki kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan yolcu yola savruldu. 19 yaşında olan o yolcu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:18
OTOMOBİL, MOTOSİKLETE ÇARPTI

Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt- Şahnahan yol ayrımında yaşanan kazada; Ufuk Mazıcı yönetimindeki 44 FD 137 plakalı otomobil, Şahnahan istikametinden gelen Furkan Arınç yönetimindeki 01 DCL 55 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Arınç ve arkasında yolcu olarak bulunan Feyzullah Fırat yola savruldu. Bu sırada Malatya istikametine doğru gelen Muhittin Karael yönetimindeki 44 PS 608 plakalı yolcu otobüs ise yola savrulan Feyzullah Fırat’a çarptı.

KIRIKLARLA ATLATTI

Feci kaza sonrası bölgeye ambulanslar sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 19 yaşındaki Feyzullah Fırat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Furkan Arınç ise kazayı kırıklarla atlattı. Kazaya karışan her iki araç sürücüsü, jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otobüste bulunan yolcularında ifadelerine başvuruldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

İHA
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