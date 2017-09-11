Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt- Şahnahan yol ayrımında yaşanan kazada; Ufuk Mazıcı yönetimindeki 44 FD 137 plakalı otomobil, Şahnahan istikametinden gelen Furkan Arınç yönetimindeki 01 DCL 55 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Arınç ve arkasında yolcu olarak bulunan Feyzullah Fırat yola savruldu. Bu sırada Malatya istikametine doğru gelen Muhittin Karael yönetimindeki 44 PS 608 plakalı yolcu otobüs ise yola savrulan Feyzullah Fırat’a çarptı.

KIRIKLARLA ATLATTI

Feci kaza sonrası bölgeye ambulanslar sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 19 yaşındaki Feyzullah Fırat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Furkan Arınç ise kazayı kırıklarla atlattı. Kazaya karışan her iki araç sürücüsü, jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otobüste bulunan yolcularında ifadelerine başvuruldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA