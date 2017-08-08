08 Ağustos 2017 Salı

Otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı

Malatya'da bir otomobilin şehir içi yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

08 Ağustos 2017 Salı 17:24
Otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı
  Kaza, öğle saatlerinde Çöşnük Mahallesi Aytaç Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezine seyir halinde olan Nazmi A. idaresindeki 44 M 0130 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne Süleyman N. yönetimindeki 44 KS 406 plakalı otomobil çarptı.
Kazada minibüste bulunan yolculardan Hatice Aydın, Semire Aydaş, Ali Osman Uytun, Nusret Kaynak ve Duygu Aydın ile otomobil sürücüsü Süleyman N. ile otomobil içerisinde bulunan, Z.N., M.Y., T.C., F.D., İ.D. yaralandı. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 07 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya