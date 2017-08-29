29 Ağustos 2017 Salı

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Otomobil ile traktör çarpıştı

Doğanşehir ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

29 Ağustos 2017 Salı 10:51
Otomobil ile traktör çarpıştı

  Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Cumhuriyet Örnekköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adana istikametinden Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet Çatal (39) idaresindeki 33 DKJ 38 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan Necdet Çiçek yönetimindeki 44 AG 431 plakalı traktörle çarpıştı.

YARALILAR, TEDAVİ ALTINA ALINDI
  Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Çatal (39) ile Pelin Çatal (32), Ayşe Eylül Çatal (6), Yusuf Çatal (2) ve traktör sürücüsü Necdet Çicek yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
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