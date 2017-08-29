Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Cumhuriyet Örnekköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adana istikametinden Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet Çatal (39) idaresindeki 33 DKJ 38 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan Necdet Çiçek yönetimindeki 44 AG 431 plakalı traktörle çarpıştı.
YARALILAR, TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Çatal (39) ile Pelin Çatal (32), Ayşe Eylül Çatal (6), Yusuf Çatal (2) ve traktör sürücüsü Necdet Çicek yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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