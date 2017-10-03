03 Ekim 2017 Salı

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

03 Ekim 2017 Salı 16:14
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
  İnönü Caddesi Dörtyol mevkiinde yaşanan kazada bir motosiklet, yoldan sola dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Ö.Ş.(24) ve A.A.(23) yaralanırken olay yerine ambulans çağrıldı. Daha öncede benzeri kazaların yaşandığı mevkide, yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis otomobil sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
Anahtar Kelimeler: KazaBusabah

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