Kaza Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Türbeler durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli olduğu öğrenilen Fatih Kurhan'a (39) Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halinde olan Ümit K. idaresindeki 16 CLA 44 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Kurhan ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kurhan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA