18 Ekim 2017 Çarşamba

Otobüsün freni boşaldı…

Malatya'da freni boşalan yolcu otobüsü kaldırıma vurarak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yolculardan 1 kişi korkudan baygınlık geçirdi.

16 Ekim 2017 Pazartesi 10:51
Otobüsün freni boşaldı…

  Olay, İnönü Caddesi Kapalı Çarşı mevkiinde meydana geldi. Merkez-Bostanbaşı hattında çalışan Yusuf Duman yönetimindeki 44 NB 607 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken freni boşaldı. Bir anda kontrolden çıkan otobüs kaldırıma vurarak durabildi.

YOLCU FENALIK GEÇİRDİ
  Yaşanan kazada vatandaşlar büyük panik yaşarken otobüsteki yolcular hemen tahliye edildi. Bu sırada kaza esnasında otobüs içesinde bulunan yolculardan bir kişi fenalık geçirerek bayıldı. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan yolcu, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgi başlatılan inceleme sürüyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

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