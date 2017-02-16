Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında Van istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü durduruldu.

BELİNE SARILMIŞ VAZİYETTE BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından otobüste yapılan aramada, yolculardan bir şahsın beline sarılmış vaziyette 445 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İHA