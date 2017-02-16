16 Şubat 2017 Perşembe

Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu

Otobüste arama yapıldı

Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde Gürün ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada bir şahıs üzerinde 445 gram toz esrar ele geçirdi.

16 Şubat 2017 Perşembe 14:12
Otobüste arama yapıldı

  Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında Van istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü durduruldu.

BELİNE SARILMIŞ VAZİYETTE BULUNDU
  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından otobüste yapılan aramada, yolculardan bir şahsın beline sarılmış vaziyette 445 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. 

İHA
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