24 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Oto pazarı denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 43 ildeki oto hırsızlığı suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği oto pazarlarına yönelik uygulama, Malatya’da başladı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 13:23
Oto pazarı denetlendi

  Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 43 ilde 66 noktada eş zamanlı olarak oto pazarlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Malatya’da da hafta sonu Yeni Hal Binası yanındaki oto pazarında denetim gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA EKİP GÖREV ALDI
  Uygulamada; mevcut huzur ve güven ortamının korunması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıslar ve aranan araçların yakalanması amacıyla denetimler yapıldı. Uygulamalarda asayiş ve trafik denetleme birimlerinden karma oluşturulan çok sayıda ekip görev aldı.

İHA
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