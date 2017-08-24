Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 43 ilde 66 noktada eş zamanlı olarak oto pazarlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Malatya’da da hafta sonu Yeni Hal Binası yanındaki oto pazarında denetim gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA EKİP GÖREV ALDI

Uygulamada; mevcut huzur ve güven ortamının korunması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıslar ve aranan araçların yakalanması amacıyla denetimler yapıldı. Uygulamalarda asayiş ve trafik denetleme birimlerinden karma oluşturulan çok sayıda ekip görev aldı.

İHA