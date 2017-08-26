26 Ağustos 2017 Cumartesi

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Ot yangını, ormanlık alana sıçradı

Malatya - Adıyaman yolu üzerinde meydana gelen ot yangını, ormanlık alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 11:01
Ot yangını, ormanlık alana sıçradı

  Edinilen bilgiye göre, Malatya yolu üzerinde bulunan Ticaret Lisesi yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı ot yangını meydana geldi. Çıkan ot yangını, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler, kısa sürede söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA
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