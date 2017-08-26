Edinilen bilgiye göre, Malatya yolu üzerinde bulunan Ticaret Lisesi yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı ot yangını meydana geldi. Çıkan ot yangını, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler, kısa sürede söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Ot yangını, ormanlık alana sıçradı
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