01 Temmuz 2017 Cumartesi

Organları umut oldu

Şanlıurfa’da hayatını kaybeden 66 yaşındaki hastanın organları, 3 kişiye umut oldu.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:20
Organları umut oldu

  Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden 66 yaşındaki A.Y.’nin karaciğeri ile böbrekleri organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.

İZMİR, ISPARTA VE MALATYA’YA GÖNDERİLDİ
  Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatla alınan organlar, ambulans uçakla İzmir, Isparta ve Malatya’ya gönderildi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, “Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Merkezi olarak organ nakli bekleyen tüm hastaları düşünerek, halkımızı organ nakli konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Hastane olarak vefat eden hastamıza Allah’tan rahmet diliyor, bağışta bulunan hasta yakınlarına yaptıkları bu ulvi hareketten ötürü teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İHA
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