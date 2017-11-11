Malatya polisi tarafından, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, silahla kasten öldürme ve yaralama ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik toplam 12 adreste yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
10 Kasım 2017 Cuma 13:08
Dosya kapsamında bulunan 2 şüpheli ise aynı suçtan daha önce yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince ilimiz Devlet Hastanesi yemek alım ihaleleri, 26.07.2017 tarihinde meydana gelen cinayet olayı ve ilimizde değişik tarihlerde meydana gelen silahla yaralama olayları ile ilgili olarak yapılan projeli çalışma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, silahla kasten öldürme, silahla yaralama, ihaleye fesat karıştırma ve edenimin ifasına fesat karıştırma suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik, 07.11.2017 günü Malatya ilinde 11, Ankara ilinde 1 adres olmak üzere toplam 12 adreste yapılan operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış. Dosya kapsamında bulunan 2 şüpheli ise aynı suçtan daha önce yakalanarak sevk edilmiş oldukları adli makamlarca tutuklanmışlardır” denildi.
Açıklamada, projeli çalışma sürecinde ve operasyon günü şüphelilerden 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 115 adet 9 mm çapında fişek, 4 adet av tüfeği, 35 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet plastik cop, çok sayıda fiziki doküman ve 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildiği ifade edilerek gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecekleri kaydedildi.
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