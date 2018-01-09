09 Ocak 2018 Salı

Ölümün eşiğinden döndü

Malatya'da meydana gelen ev yangını ucuz atlatıldı. Yangına kendi imkanlarıyla mücadele eden bir vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

09 Ocak 2018 Salı 09:55
Ölümün eşiğinden döndü

  Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Kazım Karabekir Sokak'ta bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını büyümeden kontrol altına aldı. Bu sırada kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahEv Yangını

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