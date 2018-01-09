Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Kazım Karabekir Sokak'ta bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını büyümeden kontrol altına aldı. Bu sırada kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



İHA