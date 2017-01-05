05 Ocak 2017 Perşembe

2. ORDU’DA DARBE GECESİ

Öldürülmüş ve yakılmış!

Geçtiğimiz Kasım ayında yanmış halde bulunan kadın cesedinin ardındaki sır perdesi aralandı. 33 yaşındaki kadının öldürüldüğü ve ardından yakıldığı ortaya çıktı.

05 Ocak 2017 Perşembe 11:54
Öldürülmüş ve yakılmış!

  Alınan bilgiye göre, Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler-Keller arası Kandil Ziyareti mevkiinde 11 Kasım 2016 tarihinde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunmuş, olay yerine giden ekiplerin incelemelerinin ardından tanınmaz halde olan ceset Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

EŞİ İLE BİRLİKTE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

  Burada yapılan incelemenin ardından cesedin yaklaşık 6 ay önce kayıp olan Doğu Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Özgür Dişkaya’ya ait olduğu belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, öldürülen kadının eşi M.D. ile bir kişiyi gözaltına aldı.

Esrarengiz cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

İHA
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