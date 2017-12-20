Olay, Taştepe Mahallesi Hatice İsmet Şeftalicioğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Sınıftaki camdan sarkan 13 yaşındaki H.E. isimli erkek öğrenci dengesini kaybederek alt kattaki balkona düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle balkona düşen yaralıyı indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen öğrenci daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



İHA