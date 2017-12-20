20 Aralık 2017 Çarşamba

Okulun 2’nci katından düştü

Malatya’da talihsiz bir olay yaşandı. Okul binasının 2’nci katından düşen öğrenci yaralandı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:28
Okulun 2’nci katından düştü

  Olay, Taştepe Mahallesi Hatice İsmet Şeftalicioğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Sınıftaki camdan sarkan 13 yaşındaki H.E. isimli erkek öğrenci dengesini kaybederek alt kattaki balkona düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle balkona düşen yaralıyı indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen öğrenci daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah2. Kattan Düşen öğrenci

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017