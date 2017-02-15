15 Şubat 2017 Çarşamba

Okul önlerinde asayiş sağlanıyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, öğrencilerin güvenliği sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

14 Şubat 2017 Salı 16:27
Okul önlerinde asayiş sağlanıyor

  Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, okul önleri ve çevrelerinde meydana gelebilecek olaylar, çocukların zararlı maddelerden korunması ve okullarda güvenli şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla çeşitli denetim ve kontrol faaliyetleri yapıyor.

İLGİSİ OLMAYANLAR UZAKLAŞTIRILDI
  Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotim ekiplerimizce okul önleri ve çevrelerinde yer alan park, bahçe, metruk bina ve iş yerlerine yönelik yürütülen çalışmalarda yapılan arama faaliyetlerinin yanı sıra okul civarında bulunan şüpheli şahıslara yönelik kimlik kontrol çalışması gerçekleştirilmiş, okulla ilgisi olmayan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması sağlanmıştır. Söz konusu faaliyetler çeşitli bölgelerde eğitim- öğretim dönemi boyunca sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya