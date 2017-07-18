Önceki gün arazide arama-tarama sırasında komandolar, Tunceli Erzincan Karayolu'nun 25'inci kilometresindeki Pülümür Çayı üzerinde bir erkeğe ait ceset buldu. Tanınmayacak halde bulunan ceset, Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin terör örgütü PKK'lılar tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olduğu değerlendirilerek, Yılmaz’ın yakınları tarafından alınan DNA örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopsiye göre; sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz ait cesedin uzun süre suda kalma nedeniyle tahribata uğradığı öğrenilirken, ceset üzerinde kafatası kısmında mermi izine rastlandığı ifade edildi. Ceset üzerinde yapılan ön otopsi işlemlerinin ardından DNA örnekleri alınmasının ardından kesin kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan örnekleme çalışmasında cesedin sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’a ait olduğu ortaya çıktı.

“MİLLETMİZİN BAŞI SAĞOLSUN”

Terör örgütü PKK'lılarca kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’la ilgili Tunceli Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Tunceli Valiliği açıklamasında, “12 Temmuz 2017 tarihinde Tunceli-Pülümür Karayolu 25. kilometresinde Pülümür Çayı kenarında erkek bir şahsa ait olduğu anlaşılan ceset bulunmuştu. Bulunan ceset aynı gün Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiş, orada alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumuna DNA incelemesine gönderilmişti. Kesinleşen sonuca göre, cesedin, 16 Haziran 2017 tarihinde teröristlerce kaçırılan öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’a ait olduğu kesinlik kazanmıştır. Şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

PKK tarafından şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın cenazesi Malatya'daki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gümüşhane'ye gönderildi. Tek kurşun ile başına ateş edilerek şehit edildiği öğrenilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenazesi işlemlerin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı ile Memleketi Gümüşhane'ye bağlı Torul ilçesine gönderildi.

PKK’LI HAİNLER KAÇIRDI

Geçen yıl ekim ayında atandığı Siverek’e 60 kilometre uzaklıktaki Çiftçibaşı Mahallesi’ndeki ilkokulda müdürlük, hem de öğretmenlik yaptığı öğrenilen Necmettin Yılmaz, iddiaya göre, 16 Haziran’da öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra memleketi Gümüşhane’ye gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Öğretmen Necmettin Yılmaz aynı gün saat 15.00 sıralarında Tunceli- Pülümür karayolunun 46’ıncı kilometresine geldiğinde, yol kesen PKK’lı teröristler tarafından otomobiline ateş açılarak durduruldu. Kurşunlarla delik deşik olan otomobili ateşe veren teröristler, öğretmen Necmettin Yılmaz’ı kaçırdı.

TAHİR ÖZÇELİK