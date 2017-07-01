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Narkotik’ten bayram temizliği

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi ve sonrasında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Ekipler, iki planlı operasyon kapsamında toplam 19 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yaptı.

30 Haziran 2017 Cuma 10:45
Narkotik’ten bayram temizliği

  Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi ve bayram süresince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin engellemesine yönelik çalışma yaptı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen iki planlı çalışma kapsamında toplam 19 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı, şahısların ikamet, işyeri ve üst aramaları sonucu 25,55 gram metamfetamin maddesi, 60,40 gram toz esrar maddesi, 13,65 gram kubar esrar maddesi ile 19 adet ecstacy hap ele geçirildi.

 

482 ADET UYUŞTURUCU ECSTACY HAP 
 Batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yapılan operasyon kapsamında ise 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinden toplam 482 adet uyuşturucu ecstacy hap yakalandı. Park, bahçe, okul çevrelerine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında da, 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, toplam 4 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

 

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER
 Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak) ve TCK 191 (Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak) suçlarından yasal işlem yapılırken, şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

HABER MERKEZİ
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