12 Ocak 2018 Cuma

Narkotik köpeği 3 kilo esrarı yakaladı

Kayseri-Malatya karayolunda narkotik köpeği ile bir araçta yapılan aramalarda 3 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı.

12 Ocak 2018 Cuma 11:01
Narkotik köpeği 3 kilo esrarı yakaladı
 Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamada, 06 DC 7714 plakalı araçta, polis ekipleri narkotik köpeğinin de yardımı ile arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın bagaj kısmına gizlenmiş vaziyette 3 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan V.B.(36) ve M.Ç.(42) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

HAKLARINDA İŞLEM YAPILDI
  Uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yapılan bir başka operasyonda ise İran uyruklu B.V. isimli şahsın ikametinde polis ekipleri arama yaptı. Yapılan aramalarda para, uyuşturucu ticaretinde kullanılan terazi, 3 adet extacy hap, 220 gram afyon sakızı ve 1.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yetkililer, gözaltına alınan 3 kişi hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapıldığını bildirdi.

İHA
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