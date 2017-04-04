Akçadağ ilçesinde 2 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin olayın dava duruşmasındai mahkeme televizyon programı “Müge Anlı İle Tatlı Sert programını” arayarak cinayetlerle ilgili olarak bilgisi olduğunu söylediği iddia edilen bir kişinin araştırılmasına da karar verdi.

SANIK VE AVUKATLAR KATILDI

3 Ağustos 2015 tarihinde Akçadağ ilçesi Kani Deresi mevkiinde silahla ateş açılması sonucunda Şemsettin Algan (51) ve Sakalıuzun Mahallesi (köyü) eski muhtarı Osman Günay (40) öldürülmüştü. Cinayetin ardından Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Sedat Garip ile tutuksuz sanıklar İrfan Elbir ve Ali Enver Vazioğlu ve sanık ve avukatlar katıldı.

Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Sedat Garip'in gırtlak kanseri olması nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi kararlaştırıldı. Mahkeme heyeti ayrıca ATV'de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programını arayarak, cinayetlerle ilgili bilgisi olduğunu söylediği iddia edilen kişinin araştırılması ve tutanak altına alınmasını istedi.

TAHİR ÖZÇELİK