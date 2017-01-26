Malatya’da 15 Haziran 2016 tarihinde evinden ekmek almak için çıkan 33 yaşındaki Özgül D., 5 ay sonra 11 Kasım 2016 günü yakılmış olarak bulunmuştu. Özgül D.’nin kız kardeşi Müge Anlı’nın programına ablasının katillerini bulmak için katıldı. Programda, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan, 18 yıllık evli ve 3 çocuk annesi olan Özgül D.’nin kıyafeti ve çantasının yanında olmadığı, sadece cep telefonunun yanında olduğu kaydedildi.

KOCASI KUYU EŞMEYE GİTMİŞ

Programda, Özgül D.’nin evde olmadığının 6 yaşındaki oğlundan öğrenildiği ve daha sonra ailesi tarafından Akçadağ Emniyetine kayıp başvurusunun yapıldığı, kadının eşiyle sıkıntılarının olduğu, bunun için de bir dönem kocasına uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, kaybolduğu gün de eşinin Muratlı Köyüne kuyu eşmeye gittiği söylendi.

Köy muhtarı, Özgül D.’nin ölü bulunduğu ziyaret denen mevkinin, bölge insanı tarafından bilinen bir yer olduğunu fakat pek kimse tarafından da ziyaret edilmediğini, buranın köylere uzak bir mıntıka olduğunu söyledi.

“BİZE İFTAR AÇMAYA GELDİ”

Özgül D.’nin kaçırılmış olabileceğini belirten erkek kardeşi ise, “Bir gün önce Malatya merkeze, bize iftar açmaya geldi. Büyük çocuklarını burada bıraktı. 6 yaşındaki küçük çocuğunu da yanında götürdü. Bir gün sonra büyük kızı eve gidip kardeşini alıp geldi ve annesinin evde olmadığını söyledi. Küçük çocuk da ‘annem fırına ekmek almaya gitti’ diyor. Eşim de gidip fırına soruyor. Fırıncılar gelmediğini söylemiş. Mustafa diye biri var oda 200 lira para verdiğini söylüyor. En son gören o” diye ifadelerde bulundu.

Telefonla canlı yayına katılan Malatya’dan Can isimli bir konuk, 2015 tarihinde öldürülen Osman G.’nin, öldürüldüğü gün Özgül D. ile telefon görüşmesi yaptığını iddia etti.

TAHİR ÖZÇELİK