Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’ndeki bahçesinde ağaçtan düşen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü vekili Tahir Macit, ağır yaralandı. Yakınlarının durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Macit, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Macit'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İHA