05 Mart 2017 Pazar

Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki Refah Saydam'a motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

05 Mart 2017 Pazar 10:57
Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü
Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Emeksiz Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H. T. G.’nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Refah Saydam'a(50) çarptı. Kazada ağır yaralanan Saydam olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı şahıs hayatını kaybetti.
Kaza sonrası motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İHA
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