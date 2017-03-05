Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Emeksiz Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H. T. G.’nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Refah Saydam'a(50) çarptı. Kazada ağır yaralanan Saydam olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı şahıs hayatını kaybetti.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA