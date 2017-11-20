20 Kasım 2017 Pazartesi

Motosiklet takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu 5. kilometresinde plakası belirlenemeyen bir otomobil tarafından sıkıştırılan motosikletin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:49
Motosiklet takla attı: 1 yaralı

  Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı ilçesine gitmekte olan Fahri Şireci (52) idaresindeki 02 ER 074 plakalı motosiklet sürücüsü plakası belirlenemeyen bir otomobilin sıkıştırılması sonucu takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Fahri Şireci yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017