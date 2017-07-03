Kaza, sabah 06.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolunun 8'inci kilometresinde yaşandı. Mehmet Akdemir yönetimindeki 23 DT 833 plakalı minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi ile yol kenarındaki trambüs direğine çarptı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerin de müdahale ettiği kazada minibüs içerisindeki yaralılar çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle çevreyolu tek taraflı bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan minibüsün çekici yardımı ile bölgeden kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açılarak kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA