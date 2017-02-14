Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Malatya Valisi Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir süreçten geçtiğini, bu süreçte Türkiye'nin gücüne güç katabilmek, istikrarın sürekli hale gelmesini sağlamak ve dünyada daha güçlü bir konuma gelebilmek için anayasa süreciyle ilgili çalışmaları başlattıklarını söyledi.

GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE 'EVET'

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türkiye'deki mevcut sistemin çalışmadığı, tıkandığını, mutlaka bir başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini birçok kez ifade ettiğini belirten Elvan, Özal’ın ömrünün buna vefa etmediğini dile getirdi. Bakan Elvan, "Bugün geç de olsa yeni bir sisteme geçmenin arifesindeyiz. Bu sistemi çok önemsiyoruz. Özellikle yasama, yürütme, yargı boyutu itibarıyla daha güçlü bir yapının ortaya konulacağını hepimiz biliyoruz. Kuvvetler ayrılığının daha etkin bir şekilde yürütüleceğini biliyoruz. Meclisi daha güçlü kılacak, yürütme aşamasında daha hızlı kararlar alınmasını sağlayacak, yargının millet adına karar verecek bir yargı olmasını sağlayacak düzenlemelerin milletin güçlü bir şekilde 'Evet' demesiyle gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi.

ENGELSİZ KOŞMAK İSTİYORUZ

AK Parti hükümetleri olarak 2002'den beri çok önemli çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Elvan, "80 yılda yapılanla 14-15 yılda yapılanı kıyaslar hale geldik. 80 yılda yapılanın 3-5 katının yapıldığını ifade ettik ki bunlar gerçek. Kamu yatırımları itibarıyla, milli gelir itibarıyla, nereden bakarsanız bakın çok önemli gelişmeler sağladık ama bunu sağlarken sürekli koşmaya çalıştık. Önümüze engeller üzerine engeller çıkarıldı. Bir anlamda engelli koşu yapmaya çalıştık, o engelleri aşmaya çalıştık. Şimdi bu yeni anayasa değişikliğiyle biz engelsiz koşmak istiyoruz. Hızla bu ülkenin kalkınması, güçlenmesi, gelişmesi için koşmaya, engelsiz bir şekilde devam etmek istiyoruz. Halkımızın buna destek vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.

BİZİM FARKIMIZ BU!

Ana muhalefetin anayasa değişikliğine 'Hayır' demesini de değerlendiren Bakan Elvan, "Bir taraftan 'Ben sosyal demokratım, halk, millet, demokrasi önemli' diyeceksiniz, diğer taraftan halktan, milleten korkacaksınız. Milletten niye korkuyorsunuz? Millet ne derse, o olacaktır. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Biz bugün bu noktalara gelmişsek hükümetimizi, partimizin halka bütünleşmesiyle bu noktalara geldik. Bizim farkımız bu. Milletten, toplumdan, halktan kopuk, dertsiz bir partinin, muhalefetin ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur. Biz dertliyiz, dertleniyoruz. Bu ülkenin geleceği için dertleniyoruz. Bu noktada biz gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ama bunların böyle bir dertleri, kaygıları yok" şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL