17 Kasım 2017 Cuma

MHP, uyuşturucu ile mücadele adına savaş açacak!

MHP Malatya İl Başkanlığı, mahallelerde yaşanan ve gençlere zarar veren uyuşturucu konusu için muhtarlarla birlikte mücadele edeceklerini söyledi.

17 Kasım 2017 Cuma 11:15
MHP, uyuşturucu ile mücadele adına savaş açacak!

  Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetimi, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) İl Başkanı Bülent Avşar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren göreve yeni gelen MHP İl Başkanı Bülent Avşar’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, “Muhtarlar derneği olarak başkanımıza ve yönetimine hayırlı olsun dileklerimizi iletmek maksadıyla buradayız. Ve biliyoruz ki, başkanımız muhtarlarımıza ve fikirlerine büyük önem vermektedir. Bundan sonraki süreçte sorunlarımızı biliyoruz ki başkan ve yönetimi çözüm odaklı halletme yoluna gidecektir” dedi.

VARIMIZI YOĞUMUZU ORTAYA KOYACAĞIZ
  Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve derneğe bağlı mahalle muhtarlarının sorunlarını da dinleyen Başkan Avşar, muhtarların en çok acı çektiği konuların başında, uyuşturucu ve gençliğin geldiği durum bilgisini paylaşarak, uyuşturucuyla mücadele edeceklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Bülent Avşar, “Muhtarlarımız bizlerin olmazsa olmazıdır. Muhtarlarımız bizim pınarlarımız elimiz kolumuzdur. MHP İl Başkanlığı olarak muhtarlarımızın başlıca sorunlarının gençliğin ve uyuşturucunun olduğu vurgusu yapılmaktadır. Bizler il başkanlığı olarak buradan her kesime sesleniyoruz. Uyuşturucu ile tüm sorunlarınızı halledeceğiz. Tüm ailelerimiz çekinmeden rahatlıkla kendi evi gibi gelip bizlere anlatabilirler. İl Başkanlığı olarak tedavisinden tutun da her türlü sorunlarını halletme noktasında varımızı yoğumuzu ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahUyuşturucu Ile Mücadele

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017