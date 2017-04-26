Sancaktar Mezarlığı yapılan çalışmalarla yeni görünümüne kavuşsa da, çalışmalar sonucunda bazı mezarların tahrip edildiğini iddia eden çevre sakinleri tepki gösterdiler. Çalışmalarla mezarların yerinden oynatıldığını, mezar taşlarının tahrip edildiğini ve mezarların hor görüldüğünü ileri süren vatandaşlar BUSABAH’a konuşarak tepkilerini dile getirdiler.

Sancaktar Mezarlığı’nın tarihi bir mezarlık olduğunu hatırlatan vatandaşlar, mezarlığa artık defin işleminin yapılmadığını ifade ettiler.

MEZARLARIN BAZISI TAHRİP EDİLDİ

Mezarlığa yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını ancak çalışma esnasında mezarların tahrip edilmemesini isteyen vatandaşlar, “Önceleri bizler mezarların bakımsız olmasından dolayı şikayet ediyorduk. Işıklandırmanın olmamasını eleştiriyorduk. Şu anda mezarların etrafı duvarlarla çevrildi, mezarlık yolu yapıldı ve aydınlatma direkleriyle ilgili de bir çalışma var. Biz buna karşı değiliz. Aksine hizmetin zararı olmaz diye düşünüyoruz. Söz konusu bu bakım hizmetiyse bizler belediyemizi gerçekten tebrik ediyoruz. Onca yıllık bir problemimizi çözüyor. Ama gelin görün ki, çalışmalar esnasında bazı mezarlar tahrip edildi. Mezar taşları oynatıldı, tahrip edildi, yapılı olan mezarlar kaydırıldı. Bir yer yapılırken, var olan bir yer yıkılır mı hiç? Söz konusu bir mezarsa çalışmalar itinayla yapılmalıydı. Neticede burada yatanlar da bir zamanlar insandı. Senin benim gibi konuşan, yemek yiyen, Allah’a dua edenlerdi. Neden onların mezarlarına saygı gösterilmiyor? ‘Acaba biz ölsek ve mezarımız böyle tahrip edilse ne olurdu’ diye biraz empati kurulmalı” diye konuştular.











MUTLU SARIGÜL