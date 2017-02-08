08 Şubat 2017 Çarşamba

Meyve suyu kutularına gizlediler

Malatya-Kayseri karayolunda yol kontrolü yapan ekipler, durdurulan yolcu otobüsünde meyve suyu kutuları içerisine gizlemiş şekilde 935 gram esrar geçirildi.

07 Şubat 2017 Salı 11:11
Meyve suyu kutularına gizlediler

  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Malatya-Kayseri D-300 Karayolu Gürün ilçesi Bahçeiçi Köyü sınırları içerisinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama tarama faaliyetleri sırasında Van istikametinden, İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü durduruldu.

MAHKEME TUTUKLADI
  Otobüste yapılan aramada yolcu koltuğunun üzerinde, el bagaj kısmında poşet içerisinde iki adet meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş şekilde 935 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.B. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İHA
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