18 Ocak 2017 Çarşamba

Metruk evde çıkan yangın korkuttu

Malatya’da 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınırken içeride bulunan bir yavru köpek ise ekipler tarafından kurtarıldı.

18 Ocak 2017 Çarşamba 12:07
Metruk evde çıkan yangın korkuttu
  Salköprü Mahallesi Boztepe Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevresindeki evlere yayılmadan itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınırken içeri giren ekipler burada mahsur kalan yavru bir köpeği de kurtardı.
  Elektrik arıza ekibi tarafından içeriden çıkartılan yavru köpek daha sonra barınağa teslim edilmek üzere polis ekiplerince araca konuldu. Yangın sonrası kerpiç metruk ev tamamen kullanılamaz hale gelirken mahalle sakinleri aynı evde geçtiğimiz günlerde de yangın çıktığını söylediler.
  Vatandaşlar, metruk eve balicilerin girdiğini ileri sürerek yetkililerin bu konuda önlem almasını talep etti.
İHA
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