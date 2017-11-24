Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya ve Adıyaman’ın yüksek kesimlerinde, Tunceli ile Bingöl’ün ise genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın aralıklarla yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 1-3 derece santigrat düşmesi beklenmektedir" denildi.

Rüzgarın yer yer saatte 30 ile 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiği de belirtilen açıklamada, rüzgarlar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı da dikkat edilmesi istendi.

HABER MERKEZİ