24 Kasım 2017 Cuma

METEOROLOJİ UYARMIŞTI KAR YAĞDI

Havalar hissedilir oranda soğudu. Artık ‘Kar ne zaman yağacak?’ soruları sorulmaya başlamıştı ki Malatya’ya yılın ilk karı düştü.

24 Kasım 2017 Cuma 10:54
METEOROLOJİ UYARMIŞTI KAR YAĞDI

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya ve Adıyaman’ın yüksek kesimlerinde, Tunceli ile Bingöl’ün ise genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın aralıklarla yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 1-3 derece santigrat düşmesi beklenmektedir" denildi.

Rüzgarın yer yer saatte 30 ile 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklendiği de belirtilen açıklamada, rüzgarlar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı da dikkat edilmesi istendi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMeteoroloji

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