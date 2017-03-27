Yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle evde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Bekir Menteş, Malatya Şehir Mezarlığı’nda öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile defnedildi. Cenaze Namazına Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Faruk Fidan, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Koç, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Barosu Başkanı Enver Han, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Menteş ailesi ve yakınları katıldı.

İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası, Bekir Menteş’in cenazesi aile kabristanına defnedildi.

TAHİR ÖZÇELİK